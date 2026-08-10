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1. Chronik 5,41

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 41 in der Gute Nachricht Bibel

Jozadak musste mit in die Verbannung, als der HERR die Bewohner von Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar wegführen ließ.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 41 in der Lutherbibel

Jozadak aber wurde mit weggeführt, als der HERR Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar gefangen wegführen ließ.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 41 in der Einheitsübersetzung

Jozadak zog fort, als der HERR Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar in die Verbannung führte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 41 in der Elberfelder Bibel

und Jozadak zog mit, als der Herr Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar {gefangen} wegführte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Jozadak musste mit ins Exil ziehen, als der HERR ´die Bewohner von` Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar wegführen ließ.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 41 in der Schlachter 2000

Jozadak aber zog mit hinweg, als der HERR Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar wegführte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 41 in der Hoffnung für Alle

Als der HERR die Bewohner von Jerusalem und ganz Juda durch Nebukadnezar nach Babylonien verschleppen ließ, war auch Jozadak darunter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-41 [gedruckt am 10.08.2026]