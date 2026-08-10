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  5. Vers 12

1. Chronik 7,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 12 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Ir waren Huppim und Schuppim. Der Sohn von Aher war Huschim.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 12 in der Lutherbibel

Und Schuppim und Huppim waren Söhne Irs; Huschim aber war ein Sohn Ahers.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 12 in der Einheitsübersetzung

Schuppim und Huppim waren Söhne Irs, Huschim der Sohn Ahers.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 12 in der Elberfelder Bibel

Und Schuppim und Huppim, die Söhne des Ir. – Huschim, der Sohn Ahers.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Huppim und Schuppim waren die Söhne Irs.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 12 in der Schlachter 2000

Und Schuppim und Huppim waren die Söhne Irs; Huschim die Söhne Achers.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 12 in der New International Version

The Shuppites and Huppites were the descendants of Ir, and the Hushites the descendants of Aher.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 12 in der Hoffnung für Alle

Die Schuppiter und Huppiter stammten von Ir ab, und die Huschiter gingen auf Aher zurück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]