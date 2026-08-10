1. Chronik 7,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 7 2 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne von Tola waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Sie waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. In der Zeit Davids betrug die Zahl der Nachkommen Tolas nach ihren Verzeichnissen 22600 Mann.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 2 in der Lutherbibel
Die Söhne Tolas aber waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël, Häupter ihrer Sippen von Tola und gewaltige Männer; nach dem Geschlechtsregister an Zahl zu Davids Zeiten 22600.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 2 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Tolas waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Sie waren Häupter der Großfamilien Tolas, tapfere Krieger, jeder entsprechend seiner Geschlechterfolge. Zur Zeit Davids zählten sie 22 600 Mann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 7 2 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Tolas: Usi und Refaja und Jeriël und Jachmai und Jibsam und Schemuël, ihre Familienoberhäupter, von Tola, kriegstüchtige Männer, nach ihrer Generationenfolge; ihre Zahl war in den Tagen Davids 22600.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 7 2 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Söhne Tolas waren Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Jeder war Oberhaupt einer Sippe und ein tüchtiger Krieger. Zur Zeit Davids betrug die Zahl der ´wehrfähigen Männer von den` Nachkommen Tolas nach ihren Geschlechtsregistern 22.600.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 2 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Tolas: Ussi, Rephaja, Jeriel, Jachmai, Jibsam und Samuel, Häupter ihrer Vaterhäuser, von Tola, tapfere Männer nach ihren Geschlechtern; ihre Zahl war zur Zeit Davids 22 600.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 7 2 in der New International Version
The sons of Tola: Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Ibsam and Samuel – heads of their families. During the reign of David, the descendants of Tola listed as fighting men in their genealogy numbered 22,600.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 7 2 in der Hoffnung für Alle
Tolas Söhne hießen Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Sie alle waren Sippenoberhäupter. Von Tolas Nachkommen waren zur Zeit Davids nach den Geschlechtsregistern 22.600 Männer wehrfähig.
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