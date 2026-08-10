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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 7
  5. Vers 37

1. Chronik 7,37

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 37 in der Gute Nachricht Bibel

Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 37 in der Lutherbibel

Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 37 in der Einheitsübersetzung

Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 37 in der Elberfelder Bibel

Bezer und Hod und Schamma und Schilscha und Jitran und Beera. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 37 in der Schlachter 2000

Bezer und Hod und Schamma und Schilscha und Jitran und Beera.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 37 in der New International Version

Bezer, Hod, Shamma, Shilshah, Ithran and Beera.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 37 in der Hoffnung für Alle

Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-37 [gedruckt am 10.08.2026]