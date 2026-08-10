1. Chronik 7,4- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 7 4 in der Gute Nachricht Bibel
Sie hatten so viele Frauen und Kinder, dass ihre Sippen in der Lage waren, 36000 Mann für das Heer zu stellen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 4 in der Lutherbibel
Und nach ihrem Geschlechtsregister, nach ihren Sippen waren unter ihnen zum Kampf gerüstetes Heervolk 36000; denn sie hatten viele Frauen und Kinder.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 4 in der Einheitsübersetzung
Sie hatten, geordnet nach ihrer Geschlechterfolge und nach ihren Großfamilien, ein Kriegsheer von 36 000 Mann zu stellen; denn sie hatten viele Frauen und Kinder.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 7 4 in der Elberfelder Bibel
Und zu ihnen {gehörten} , nach ihrer Generationenfolge, nach ihren Vaterhäusern, ein Kriegsheer von 36000 {Mann} , denn sie hatten viele Frauen und Kinder.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 7 4 in der Neue Genfer Übersetzung
Ihre ´fünf` Sippen boten nach ihren Geschlechtsregistern insgesamt 36.000 kriegstüchtige Männer auf. ´Diese hohe Zahl kam zustande`, weil die Nachkommen Usis viele Frauen und Kinder hatten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 4 in der Schlachter 2000
Und bei ihnen waren nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, an Kriegstruppen 36 000 Mann; denn sie hatten viele Frauen und Söhne.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 7 4 in der New International Version
According to their family genealogy, they had 36,000 men ready for battle, for they had many wives and children.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 7 4 in der Hoffnung für Alle
In den Geschlechtsregistern ihrer Nachkommen waren 36.000 wehrfähige Männer eingetragen. Es war eine so hohe Zahl, weil die Nachkommen von Usi viele Frauen und Kinder hatten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.