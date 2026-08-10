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1. Chronik 7,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 9 in der Gute Nachricht Bibel

Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren, nach Sippen geordnet, 20200 kriegstüchtige Männer eingetragen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 9 in der Lutherbibel

und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach den Häuptern ihrer Sippen, gewaltige Männer, 20200.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 9 in der Einheitsübersetzung

Die Aufzeichnung entsprechend ihrer Geschlechterfolge nach den Häuptern ihrer Großfamilien ergab 20 200 tapfere Krieger.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 9 in der Elberfelder Bibel

Und ihre Registrierung nach ihrer Generationenfolge, ihren Familienoberhäuptern, kriegstüchtigen Männern, {ergab} 20200.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 9 in der Neue Genfer Übersetzung

In den Geschlechtsregistern ihrer Sippen waren 20.200 wehrfähige Männer verzeichnet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 9 in der Schlachter 2000

und das Verzeichnis nach ihren Geschlechtern, den Häuptern ihrer Vaterhäuser, ergab an tapferen Männern 20 200.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 9 in der New International Version

Their genealogical record listed the heads of families and 20,200 fighting men.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 9 in der Hoffnung für Alle

In den Geschlechtsregistern ihrer Sippenoberhäupter waren 20.200 wehrfähige Männer aufgeführt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]