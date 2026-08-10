1. Chronik 7,9- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 7 9 in der Gute Nachricht Bibel
Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren, nach Sippen geordnet, 20200 kriegstüchtige Männer eingetragen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 9 in der Lutherbibel
und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach den Häuptern ihrer Sippen, gewaltige Männer, 20200.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 9 in der Einheitsübersetzung
Die Aufzeichnung entsprechend ihrer Geschlechterfolge nach den Häuptern ihrer Großfamilien ergab 20 200 tapfere Krieger.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 7 9 in der Elberfelder Bibel
Und ihre Registrierung nach ihrer Generationenfolge, ihren Familienoberhäuptern, kriegstüchtigen Männern, {ergab} 20200.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 7 9 in der Neue Genfer Übersetzung
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 9 in der Schlachter 2000
und das Verzeichnis nach ihren Geschlechtern, den Häuptern ihrer Vaterhäuser, ergab an tapferen Männern 20 200.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 7 9 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 7 9 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.