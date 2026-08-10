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  4. Kapitel 8
  5. Vers 28

1. Chronik 8,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 28 in der Gute Nachricht Bibel

Sie waren die Oberhäupter der Sippen ihrer Nachkommen und wohnten in Jerusalem.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 28 in der Lutherbibel

Das sind die Häupter der Sippen ihrer Geschlechter, die in Jerusalem wohnten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 28 in der Einheitsübersetzung

Sie waren Häupter der Großfamilien entsprechend ihrer Geschlechterfolge, ihre Oberhäupter, und wohnten in Jerusalem.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 28 in der Elberfelder Bibel

Diese waren Familienoberhäupter nach ihrer Generationenfolge, Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 28 in der Neue Genfer Übersetzung

All diese Männer waren in den Geschlechtsregistern ´des Stammes Benjamin` als Sippenoberhäupter aufgeführt und lebten in Jerusalem.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 28 in der Schlachter 2000

Diese sind Stammhäupter nach ihren Geschlechtern, Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 28 in der New International Version

All these were heads of families, chiefs as listed in their genealogy, and they lived in Jerusalem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 28 in der Hoffnung für Alle

Sie alle waren als Sippenoberhäupter in den Geschlechtsregistern des Stammes Benjamin aufgeführt. Sie lebten in Jerusalem.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]