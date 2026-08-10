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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 8
  5. Vers 32

1. Chronik 8,32

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 32 in der Gute Nachricht Bibel

Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 32 in der Lutherbibel

Miklot aber zeugte Schima. Und auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 32 in der Einheitsübersetzung

Miklot zeugte Schima. Auch sie wohnten in Jerusalem bei ihren Brüdern, ihnen gegenüber.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 32 in der Elberfelder Bibel

und Miklot zeugte Schima. Und auch diese wohnten in Jerusalem bei ihren Brüdern, ihnen gegenüber. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 32 in der Neue Genfer Übersetzung

und Miklot, der einen Sohn namens Schima hatte. Einige von ihnen ließen sich in Jerusalem nieder und wohnten dort in der Nähe anderer Familien ihres Stammes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 32 in der Schlachter 2000

Und Miklot zeugte Schimea, und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem, bei ihren Brüdern.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 32 in der New International Version

and Mikloth, who was the father of Shimeah. They too lived near their relatives in Jerusalem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 32 in der Hoffnung für Alle

und Miklot, der einen Sohn mit Namen Schima hatte. Sie ließen sich in Jerusalem nieder und wohnten dort bei anderen Familien ihres Stammes.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-32 [gedruckt am 10.08.2026]