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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 8
  5. Vers 37

1. Chronik 8,37

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 37 in der Gute Nachricht Bibel

seine weiteren Nachkommen waren: Bina, Rafa, Elasa und Azel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 37 in der Lutherbibel

Moza zeugte Bina; dessen Sohn war Refaja, dessen Sohn war Elasa, dessen Sohn war Azel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 37 in der Einheitsübersetzung

Moza zeugte Bina; dessen Sohn war Rafa, dessen Sohn Elasa und dessen Sohn Azel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 37 in der Elberfelder Bibel

und Moza zeugte Bina: Dessen Sohn war Rafa, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn Azel.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Moza zeugte Bina, und auf Bina folgten in direkter Linie Rafa, Elasa und Azel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 37 in der Schlachter 2000

Moza zeugte Binea, dessen Sohn Rapha, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn Azel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 37 in der New International Version

Moza was the father of Binea; Raphah was his son, Eleasah his son and Azel his son.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 37 in der Hoffnung für Alle

auf ihn folgten in direkter Linie Bina, Refaja, Elasa und Azel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-37 [gedruckt am 10.08.2026]