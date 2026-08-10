1. Chronik 8,40- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 8 40 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Ulams waren tapfere Krieger, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150 Mann. Alle die genannten Sippen gehörten zu den Nachkommen Benjamins.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 40 in der Lutherbibel
Die Söhne Ulams aber waren gewaltige Leute und geschickt mit Bogen und hatten viele Söhne und Enkel, hundertfünfzig. Diese alle sind von den Söhnen Benjamin.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 40 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Ulams waren tapfere Krieger, die den Bogen spannten. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt hundertfünfzig. Alle diese gehörten zu den Nachkommen Benjamins.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 8 40 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Ulams waren Männer, kriegstüchtige Männer, die den Bogen spannten; und sie hatten viele Söhne und Enkel, 150. Alle diese sind von den Söhnen Benjamin.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 8 40 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Nachkommen Ulams waren tapfere Kämpfer und ´hervorragende` Bogenschützen. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150 Mann. Alle hier aufgezählten ´Männer und ihre Sippen` gehörten zu den Nachkommen Benjamins.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 40 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Ulams waren tapfere Männer, Bogenschützen, und hatten viele Söhne und Enkel, 150. Alle diese sind von den Kindern Benjamins.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 8 40 in der New International Version
The sons of Ulam were brave warriors who could handle the bow. They had many sons and grandsons – 150 in all. All these were the descendants of Benjamin.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 8 40 in der Hoffnung für Alle
Ulams Söhne waren erfahrene Soldaten, die gut mit Pfeil und Bogen umgehen konnten. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150. Alle genannten Männer und ihre Sippen waren Nachkommen von Benjamin.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.