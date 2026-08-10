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1. Johannes 1,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 1 4 in der Gute Nachricht Bibel

Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 1 4 in der Lutherbibel

Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 1 4 in der Einheitsübersetzung

Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 1 4 in der Elberfelder Bibel

Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 1 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 1 4 in der Schlachter 2000

Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 1 4 in der New International Version

We write this to make our joy complete.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 1 4 in der Hoffnung für Alle

Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 1:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-1/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]