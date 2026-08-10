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1. Johannes 2,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 12 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Kinder, ich gebe es euch schriftlich: Eure Verfehlungen sind vergeben; das verbürgt der Name Jesus Christus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 12 in der Lutherbibel

Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 12 in der Einheitsübersetzung

Ich schreibe euch, ihr Kinder: Euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 12 in der Elberfelder Bibel

Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu willen vergeben sind.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 12 in der Schlachter 2000

Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 12 in der New International Version

I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 12 in der Hoffnung für Alle

Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 2:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]