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1. Johannes 2,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 20 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr aber habt von Christus den Heiligen Geist empfangen, und ihr alle habt die wahre Erkenntnis.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 20 in der Lutherbibel

Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 20 in der Einheitsübersetzung

Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 20 in der Elberfelder Bibel

Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben, und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 20 in der Schlachter 2000

Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 20 in der New International Version

But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 20 in der Hoffnung für Alle

Doch euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, und deshalb kennt ihr alle die Wahrheit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 2:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]