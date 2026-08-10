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1. Johannes 2,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 2 3 in der Gute Nachricht Bibel

Ob wir Gott wirklich kennen, erkennen wir daran, dass wir auf seine Befehle hören.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 3 in der Lutherbibel

Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 3 in der Einheitsübersetzung

Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote halten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 2 3 in der Elberfelder Bibel

Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben; wenn wir seine Gebote halten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 2 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 2 3 in der Schlachter 2000

Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 2 3 in der New International Version

We know that we have come to know him if we keep his commands.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 2 3 in der Hoffnung für Alle

Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-2/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]