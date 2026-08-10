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1. Johannes 3,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 3 11 in der Gute Nachricht Bibel

Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, lautet: Wir sollen einander lieben!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 11 in der Lutherbibel

Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 11 in der Einheitsübersetzung

Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 3 11 in der Elberfelder Bibel

Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 3 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 11 in der Schlachter 2000

Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 3 11 in der New International Version

For this is the message you heard from the beginning: we should love one another.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 3 11 in der Hoffnung für Alle

Von Anfang an habt ihr diese Botschaft gehört: Wir sollen einander lieben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 3:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-3/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]