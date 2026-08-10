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1. Johannes 3,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 3 13 in der Gute Nachricht Bibel

Wundert euch also nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 13 in der Lutherbibel

Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 13 in der Einheitsübersetzung

Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 3 13 in der Elberfelder Bibel

Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 3 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 13 in der Schlachter 2000

Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 3 13 in der New International Version

Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 3 13 in der Hoffnung für Alle

Genau aus demselben Grund hasst euch die Welt. Wundert euch also nicht darüber, liebe Brüder und Schwestern.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 3:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-3/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]