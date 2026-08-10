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1. Johannes 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

Alle, die das voller Zuversicht von ihm erwarten, halten sich von allem Unrecht fern, so wie Christus es getan hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 3 in der Lutherbibel

Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 3 in der Einheitsübersetzung

Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 3 3 in der Elberfelder Bibel

Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie {auch} jener rein ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 3 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer diese Hoffnung hat – eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist –, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 3 3 in der Schlachter 2000

Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 3 3 in der New International Version

All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 3 3 in der Hoffnung für Alle

Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 3:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]