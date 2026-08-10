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1. Johannes 4,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 4 11 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 11 in der Lutherbibel

Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 11 in der Einheitsübersetzung

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 4 11 in der Elberfelder Bibel

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 4 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 11 in der Schlachter 2000

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 4 11 in der New International Version

Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 4 11 in der Hoffnung für Alle

Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 4:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-4/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]