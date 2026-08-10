Und ´noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein: ` Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.