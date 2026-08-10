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1. Johannes 4,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 4 5 in der Gute Nachricht Bibel

Sie stammen aus der Welt und reden die Sprache der Welt. Deshalb hört die Welt auf sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 5 in der Lutherbibel

Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 5 in der Einheitsübersetzung

Sie sind aus der Welt; deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 4 5 in der Elberfelder Bibel

Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus {dem Geist} der Welt, und die Welt hört sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 4 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Die falschen Propheten stammen von der Welt; deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 4 5 in der Schlachter 2000

Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 4 5 in der New International Version

They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 4 5 in der Hoffnung für Alle

Die falschen Propheten gehören ganz zu dieser Welt. Deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen und Gedanken, und alle Welt hört auf sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 4:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-4/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]