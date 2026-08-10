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1. Johannes 5,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 5 17 in der Gute Nachricht Bibel

Jedes Unrecht ist Sünde. Aber nicht jede Sünde führt zum Tod.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 17 in der Lutherbibel

Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 17 in der Einheitsübersetzung

Jedes Unrecht ist Sünde; aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 5 17 in der Elberfelder Bibel

Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; und es gibt Sünde {, die} nicht zum Tod {ist}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 5 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 17 in der Schlachter 2000

Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 5 17 in der New International Version

All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 5 17 in der Hoffnung für Alle

Natürlich ist jedes Unrecht Sünde. Aber nicht jede Sünde führt in den Tod.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-5/vers-17 [gedruckt am 10.08.2026]