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1. Johannes 5,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 5 19 in der Gute Nachricht Bibel

Wir wissen, dass wir von Gott stammen; doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 19 in der Lutherbibel

Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 19 in der Einheitsübersetzung

Wir wissen: Wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 5 19 in der Elberfelder Bibel

Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 5 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 19 in der Schlachter 2000

Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 5 19 in der New International Version

We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 5 19 in der Hoffnung für Alle

Wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 5:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-5/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]