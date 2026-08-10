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Zu 1. Johannes 5 Vers 20

1. Johannes 5,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 5 21 in der Gute Nachricht Bibel

Meine Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 21 in der Lutherbibel

Kinder, hütet euch vor den Götzen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 21 in der Einheitsübersetzung

Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 5 21 in der Elberfelder Bibel

Kinder, hütet euch vor den Götzen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 5 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 21 in der Schlachter 2000

Kinder, hütet euch vor den Götzen! Amen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 5 21 in der New International Version

Dear children, keep yourselves from idols.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 5 21 in der Hoffnung für Alle

Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Johannes 5:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-5/vers-21 [gedruckt am 10.08.2026]