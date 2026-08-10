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1. Johannes 5,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Joh 5 7 in der Gute Nachricht Bibel

Es gibt also drei Zeugen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 7 in der Lutherbibel

Denn drei sind, die das bezeugen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 7 in der Einheitsübersetzung

Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Joh 5 7 in der Elberfelder Bibel

Denn es sind drei, die {es} bezeugen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Joh 5 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Somit sind es drei Zeugen:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Joh 5 7 in der Schlachter 2000

Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Joh 5 7 in der New International Version

For there are three that testify:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Joh 5 7 in der Hoffnung für Alle

Für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen also drei Zeugen:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-joh/kapitel-5/vers-7 [gedruckt am 10.08.2026]