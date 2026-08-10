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1. Könige 1,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 14 in der Gute Nachricht Bibel

Während du noch mit ihm sprichst, werde ich selber kommen und dir helfen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 14 in der Lutherbibel

Siehe, während du noch da bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte zu Ende führen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 14 in der Einheitsübersetzung

Noch während du dort mit dem König redest, will auch ich kommen und deine Worte bestätigen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 14 in der Elberfelder Bibel

Siehe, während du dort noch mit dem König redest, werde ich nach dir hineinkommen und deine Worte bekräftigen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Noch während du mit dem König sprichst, komme ich dazu und bekräftige das, was du gesagt hast.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 14 in der Schlachter 2000

Siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 14 in der New International Version

While you are still there talking to the king, I will come in and add my word to what you have said.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 14 in der Hoffnung für Alle

Und dann, während du noch mit dem König sprichst, komme ich dazu und bestätige deine Worte.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]