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1. Könige 1,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 16 in der Gute Nachricht Bibel

Batseba verneigte sich vor dem König und warf sich vor ihm nieder. »Was möchtest du?«, fragte der König.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 16 in der Lutherbibel

Und Batseba neigte sich und fiel vor dem König nieder. Der König aber sprach: Was willst du?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 16 in der Einheitsübersetzung

Batseba verneigte sich und warf sich vor dem König nieder und der König fragte sie: Was willst du?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 16 in der Elberfelder Bibel

Und Batseba verneigte sich und fiel vor dem König nieder. Da sagte der König: Was hast du?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Batseba verneigte sich vor dem König und warf sich vor ihm nieder. Er fragte: »Was ist dein Anliegen?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 16 in der Schlachter 2000

Und Bathseba neigte und verbeugte sich vor dem König. Der König aber sprach: Was willst du?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 16 in der New International Version

Bathsheba bowed down, prostrating herself before the king. ‘What is it you want?’ the king asked.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 16 in der Hoffnung für Alle

Batseba betrat den Raum, verneigte sich und warf sich vor dem König zu Boden. Er fragte sie: »Was hast du auf dem Herzen?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-16 [gedruckt am 10.08.2026]