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1. Könige 1,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 18 in der Gute Nachricht Bibel

Aber jetzt ist Adonija König geworden – und du, mein Herr und König, weißt nicht einmal davon!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 18 in der Lutherbibel

Nun aber siehe, Adonija ist König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 18 in der Einheitsübersetzung

Nun aber ist Adonija König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 18 in der Elberfelder Bibel

Und nun siehe, Adonija ist König geworden, und du, mein Herr und König, hast nichts {davon} erkannt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber jetzt ist Adonija König geworden – und du, mein Herr und König, weißt nichts davon!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 18 in der Schlachter 2000

Nun aber, siehe, ist Adonija König geworden; und du, mein Herr und König, weißt nichts davon.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 18 in der New International Version

But now Adonijah has become king, and you, my lord the king, do not know about it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 18 in der Hoffnung für Alle

Aber was ist nun geschehen? Adonija ist König geworden, und du, mein Herr und König, weißt es nicht einmal!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]