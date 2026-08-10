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1. Könige 1,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 22-23 in der Gute Nachricht Bibel

Während Batseba noch mit dem König sprach, wurde der Prophet Natan gemeldet. Er trat ein und warf sich vor dem König nieder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 22 in der Lutherbibel

Während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 22 in der Einheitsübersetzung

Während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Natan.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 22 in der Elberfelder Bibel

Und siehe, während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan herein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Während Batseba noch mit dem König sprach, kam der Prophet Natan ´zum Palast`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 22 in der Schlachter 2000

Während sie noch mit dem König redete, siehe, da kam der Prophet Nathan.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 22 in der New International Version

While she was still speaking with the king, Nathan the prophet arrived.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 22-23 in der Hoffnung für Alle

Während Batseba noch mit David sprach, meldete man dem König den Besuch des Propheten Nathan. Der Prophet betrat den Raum und verneigte sich vor dem König, bis sein Gesicht den Boden berührte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-22 [gedruckt am 10.08.2026]