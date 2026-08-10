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1. Könige 1,36

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 36 in der Gute Nachricht Bibel

» Amen «, sagte Benaja. »So will es der HERR, der Gott meines Königs!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 36 in der Lutherbibel

Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sprach: So sei es! Der HERR, der Gott meines Herrn und Königs, bestätige es!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 36 in der Einheitsübersetzung

Benaja, der Sohn Jojadas, antwortete dem König: So sei es, so füge es der HERR, der Gott meines Herrn und Königs.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 36 in der Elberfelder Bibel

Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sagte: Amen! So spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 36 in der Neue Genfer Übersetzung

»So soll es geschehen!«, antwortete Benaja dem König. »Möge der HERR, der Gott unseres Königs, seinen Segen dazu geben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 36 in der Schlachter 2000

Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sprach: Amen! So spreche auch der HERR, der Gott meines Herrn, des Königs!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 36 in der New International Version

Benaiah son of Jehoiada answered the king, ‘Amen! May the LORD, the God of my lord the king, so declare it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 36 in der Hoffnung für Alle

»Ja, so soll es geschehen«, antwortete Benaja, der Sohn von Jojada, »möge der HERR, der Gott unseres Königs, seinen Segen dazu geben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-36 [gedruckt am 10.08.2026]