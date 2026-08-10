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1. Könige 1,46

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 46 in der Gute Nachricht Bibel

Salomo hat sich schon auf den Königsthron gesetzt

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 46 in der Lutherbibel

Und schon sitzt Salomo auf dem königlichen Thron,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 46 in der Einheitsübersetzung

Salomo hat sich bereits auf den königlichen Thron gesetzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 46 in der Elberfelder Bibel

Und außerdem: Salomo hat sich auf den Königsthron gesetzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 46 in der Neue Genfer Übersetzung

Und nun sitzt Salomo bereits auf dem Königsthron!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 46 in der Schlachter 2000

Dazu hat sich Salomo auf den königlichen Thron gesetzt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 46 in der New International Version

Moreover, Solomon has taken his seat on the royal throne.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 46 in der Hoffnung für Alle

Und stellt euch vor, Salomo hat sich bereits auf den Königsthron gesetzt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-46 [gedruckt am 10.08.2026]