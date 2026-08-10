Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Könige
  4. Kapitel 1
  5. Vers 49

1. Könige 1,49

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 1 49 in der Gute Nachricht Bibel

Die Gäste Adonijas sprangen erschrocken auf und liefen auseinander.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 49 in der Lutherbibel

Da erschraken alle, die bei Adonija geladen waren, und machten sich auf und gingen hin, jeder seinen Weg.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 49 in der Einheitsübersetzung

Da erschraken alle Geladenen, die bei Adonija waren, und brachen auf; jeder ging seines Weges.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 1 49 in der Elberfelder Bibel

Da erschraken all die Geladenen, die bei Adonija waren, und standen auf und gingen weg, jeder seines Weges.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 1 49 in der Neue Genfer Übersetzung

Da fuhr Adonijas Gästen der Schreck in die Glieder. Sie sprangen auf und liefen auseinander.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 1 49 in der Schlachter 2000

Da erschraken die Gäste, die bei Adonija waren, und sie brachen auf und gingen jeder seines Weges.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 1 49 in der New International Version

At this, all Adonijah’s guests rose in alarm and dispersed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 1 49 in der Hoffnung für Alle

Da packte Adonijas Gäste der Schreck. Sie sprangen auf und liefen in alle Richtungen davon.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-1/vers-49 [gedruckt am 10.08.2026]