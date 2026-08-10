Und der König machte von den Almuggimhölzern ein Geländer für das Haus des Herrn und für das Haus des Königs und Zithern und Harfen für die Sänger. Nie {mehr} kam so {viel} Almuggimholz {ins Land} , noch wurde {jemals wieder so viel} gesehen bis zum heutigen Tag. –