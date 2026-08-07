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1. Könige 10,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 10 16 in der Gute Nachricht Bibel

Salomo ließ 200 Langschilde anfertigen und mit Gold überziehen. Für jeden Schild wurden sieben Kilo Gold gebraucht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 16 in der Lutherbibel

Und der König Salomo ließ zweihundert große Schilde von getriebenem Gold machen – sechshundert Schekel Gold nahm er zu einem Schild –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 16 in der Einheitsübersetzung

König Salomo ließ zweihundert Schilde aus gehämmertem Gold herstellen; sechshundert Goldschekel verwandte er für jeden Schild.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 10 16 in der Elberfelder Bibel

Und der König Salomo machte zweihundert Langschilde aus legiertem Gold – {mit} sechshundert {Beka} Gold überzog er jeden Langschild –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 10 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomo ließ zweihundert Langschilde herstellen und mit gehämmertem Gold überziehen. Für einen Langschild brauchte man sieben Kilogramm Gold.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 16 in der Schlachter 2000

Und der König Salomo ließ 200 Langschilde aus gehämmertem Gold machen; 600 Schekel Gold verwendete er für jeden Schild;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 10 16 in der New International Version

King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of gold went into each shield.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 10 16-17 in der Hoffnung für Alle

Salomo ließ 200 Langschilde und 300 kleine Rundschilde herstellen und sie mit gehämmertem Gold überziehen. Für einen Langschild brauchte man rund 7 Kilogramm Gold, für einen Rundschild etwa 2 Kilogramm. Salomo bewahrte sie im Libanonwaldhaus auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-10/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]