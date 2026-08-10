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1. Könige 10,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 10 18 in der Gute Nachricht Bibel

Er ließ auch einen großen Thronsessel herstellen, der mit Elfenbein und reinem Gold belegt war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 18 in der Lutherbibel

Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelsten Gold.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 18 in der Einheitsübersetzung

Ferner ließ der König einen großen Thron aus Elfenbein anfertigen und mit bestem Gold überziehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 10 18 in der Elberfelder Bibel

Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 10 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomo ließ auch einen großen Thron anfertigen und mit Elfenbein und Feingold belegen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 18 in der Schlachter 2000

Ferner ließ der König einen großen Thron aus Elfenbein anfertigen und ließ ihn mit dem edelsten Gold überziehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 10 18 in der New International Version

Then the king made a great throne covered with ivory and overlaid with fine gold.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 10 18 in der Hoffnung für Alle

Außerdem ließ er sich einen großen Königsthron anfertigen, der mit Elfenbeinornamenten verziert und mit reinem Gold überzogen war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-10/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]