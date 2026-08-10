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1. Könige 10,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 10 23 in der Gute Nachricht Bibel

So übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Klugheit,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 23 in der Lutherbibel

So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 23 in der Einheitsübersetzung

So übertraf König Salomo alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 10 23 in der Elberfelder Bibel

So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 10 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomo übertraf alle ´anderen` Könige der Erde an Reichtum und Weisheit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 23 in der Schlachter 2000

So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 10 23 in der New International Version

King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 10 23 in der Hoffnung für Alle

Salomo übertraf alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-10/vers-23 [gedruckt am 10.08.2026]