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1. Könige 10,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 10 28 in der Gute Nachricht Bibel

Seine Pferde ließ Salomo aus Ägypten, und zwar aus Koa, einführen; seine Händler kauften sie dort auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 28 in der Lutherbibel

Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koë; und die Kaufleute des Königs kauften sie aus Koë zu ihrem Preis.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 28 in der Einheitsübersetzung

Man bezog die Pferde für Salomo aus Ägypten und Koë; die Händler des Königs kauften sie in Koë.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 10 28 in der Elberfelder Bibel

Und die Ausfuhr der Pferde für Salomo {erfolgte} aus Ägypten und aus Koe. Die Aufkäufer des Königs holten {sie} aus Koe gegen Bezahlung.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 10 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomos Pferde wurden aus Ägypten, und zwar aus Koa, eingeführt. Dort kauften seine Händler sie ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 10 28 in der Schlachter 2000

Und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten, und ein Zug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 10 28 in der New International Version

Solomon’s horses were imported from Egypt and from Kue – the royal merchants purchased them from Kue at the current price.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 10 28 in der Hoffnung für Alle

Salomo kaufte seine Pferde in Ägypten und in Zilizien, wo seine Händler sie abholten und gleich bezahlten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 10:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-10/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]