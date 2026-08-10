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1. Könige 11,39

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 11 39 in der Gute Nachricht Bibel

Den Nachkommen Davids werde ich einen Teil ihres Herrschaftsgebietes wegnehmen, aber nicht für alle Zeiten.‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 11 39 in der Lutherbibel

und will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 11 39 in der Einheitsübersetzung

Die Nachkommen Davids werde ich deshalb demütigen, doch nicht für alle Zeiten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 11 39 in der Elberfelder Bibel

und werde die Nachkommenschaft Davids wegen dieser {Sache} demütigen, doch nicht für immer.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 11 39 in der Neue Genfer Übersetzung

So werde ich die Nachkommen Davids dafür bestrafen, dass sie mir untreu geworden sind – allerdings nicht für immer.‹«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 11 39 in der Schlachter 2000

Und ich will den Samen Davids deswegen demütigen, doch nicht für immer.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 11 39 in der New International Version

I will humble David’s descendants because of this, but not for ever.” ’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 11 39 in der Hoffnung für Alle

So will ich Davids Nachkommen dafür bestrafen, dass sie mir den Rücken gekehrt haben. Doch das wird nicht für immer so bleiben.‹«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-11/vers-39 [gedruckt am 10.08.2026]