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1. Könige 15,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 15 9 in der Gute Nachricht Bibel

Im 20. Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König von Juda.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 15 9 in der Lutherbibel

Im zwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 15 9 in der Einheitsübersetzung

Im zwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König von Juda.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 15 9 in der Elberfelder Bibel

Und im zwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 15 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Im zwanzigsten Regierungsjahr König Jerobeams von Israel wurde Asa König über Juda.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 15 9 in der Schlachter 2000

Im zwanzigsten Jahr [der Regierung] Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 15 9 in der New International Version

In the twentieth year of Jeroboam king of Israel, Asa became king of Judah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 15 9 in der Hoffnung für Alle

Asa wurde König von Juda im 20. Regierungsjahr König Jerobeams von Israel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-15/vers-9 [gedruckt am 13.08.2026]