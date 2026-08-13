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1. Könige 17,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 17 3 in der Gute Nachricht Bibel

»Bring dich in Sicherheit! Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 17 3 in der Lutherbibel

Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 17 3 in der Einheitsübersetzung

Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit östlich des Jordan!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 17 3 in der Elberfelder Bibel

Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 17 3 in der Neue Genfer Übersetzung

»Du musst von hier fort! Geh nach Osten und versteck dich im Bachtal Kerit, das auf der anderen Seite des Jordans liegt!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 17 3 in der Schlachter 2000

Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 17 3 in der New International Version

‘Leave here, turn eastward and hide in the Kerith Ravine, east of the Jordan.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 17 3 in der Hoffnung für Alle

»Du musst fort von hier! Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 17:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-17/vers-3 [gedruckt am 13.08.2026]