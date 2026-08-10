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1. Könige 18,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 18 11 in der Gute Nachricht Bibel

Und jetzt soll ich hingehen und ihm melden: ›Elija ist da‹?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 11 in der Lutherbibel

Und nun sprichst du: Geh hin, sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist da!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 11 in der Einheitsübersetzung

Und jetzt befiehlst du: Geh und melde deinem Herrn: Elija ist da.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 18 11 in der Elberfelder Bibel

Und nun sagst du: Geh hin, sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist da!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 18 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Und jetzt forderst du mich auf, zum König zu gehen und ihm zu melden: ›Elia ist da!‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 18 11 in der Schlachter 2000

Und du sprichst nun: Geh hin, sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist hier!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 18 11 in der New International Version

But now you tell me to go to my master and say, “Elijah is here.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 18 11 in der Hoffnung für Alle

Und nun soll ich einfach zum König gehen und ihm sagen: ›Elia ist da‹?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 18:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-18/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]