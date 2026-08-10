Und du, stelle dir ein Heer auf wie das Heer, das dir verloren ging, und Pferde wie die {verlorenen} Pferde und Kriegswagen wie die {verlorenen} Kriegswagen! Dann wollen wir in der Ebene mit ihnen kämpfen {und sehen} , ob wir ihnen nicht überlegen sein werden. Und er hörte auf ihre Stimme und machte es so.