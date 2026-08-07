Und Ben-Hadad sagte: Die Städte, die mein Vater deinem Vater genommen hat, will ich {dir} zurückgeben, und du kannst dir Straßen in Damaskus anlegen, wie sie mein Vater in Samaria angelegt hat. – Und ich {, sagte der König von Israel, } will dich mit diesem Bund ziehen lassen. Und er schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn ziehen.