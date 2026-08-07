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1. Könige 21,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 21 12 in der Gute Nachricht Bibel

Sie riefen die Bürger der Stadt zu einer Bußfeier zusammen und ließen Nabot ganz vorne sitzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 21 12 in der Lutherbibel

und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Nabot obenan im Volk sitzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 21 12 in der Einheitsübersetzung

Sie riefen ein Fasten aus und ließen Nabot oben vor allem Volk Platz nehmen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 21 12 in der Elberfelder Bibel

Sie riefen ein Fasten aus und ließen Nabot obenan im Volk sitzen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 21 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie riefen einen Tag ´der Buße und` des Fastens aus, versammelten die Bewohner der Stadt und wiesen Nabot einen Platz ganz vorne zu.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 21 12 in der Schlachter 2000

Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Nabot obenan unter dem Volk.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 21 12 in der New International Version

They proclaimed a fast and seated Naboth in a prominent place among the people.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 21 12 in der Hoffnung für Alle

Sie riefen einen Tag der Buße aus und wiesen Nabot in der Versammlung den vordersten Platz zu.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 21:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-21/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]