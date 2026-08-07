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1. Könige 3,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 3 25 in der Gute Nachricht Bibel

Er befahl weiter: »Zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt die eine Hälfte der einen, die andere Hälfte der andern!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 3 25 in der Lutherbibel

sprach der König: Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 3 25 in der Einheitsübersetzung

Nun entschied er: Schneidet das lebende Kind entzwei und gebt eine Hälfte der einen und eine Hälfte der anderen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 3 25 in der Elberfelder Bibel

Und der König sprach: Zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die {eine} Hälfte und der anderen die {andere} Hälfte!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 3 25 in der Neue Genfer Übersetzung

gab er den Befehl: »Zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt jeder Frau eine Hälfte!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 3 25 in der Schlachter 2000

Da sprach der König: Zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 3 25 in der New International Version

He then gave an order: ‘Cut the living child in two and give half to one and half to the other.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 3 25 in der Hoffnung für Alle

gab Salomo den Befehl: »Teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 3:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-3/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]