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1. Könige 6,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 6 30 in der Gute Nachricht Bibel

und der Fußboden wurde mit Gold überzogen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 30 in der Lutherbibel

Auch überzog er innen und außen den Boden mit Goldblech.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 30 in der Einheitsübersetzung

Auch die Fußböden des hinteren und des vorderen Raumes ließ er mit Gold belegen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 6 30 in der Elberfelder Bibel

Und den Fußboden des Hauses überzog er mit Gold, im Inneren und im Äußeren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 6 30 in der Neue Genfer Übersetzung

In beiden Räumen ließ er den Fußboden mit Gold überziehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 30 in der Schlachter 2000

Auch den Boden des Hauses überzog er mit Gold, innerhalb und außerhalb.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 6 30 in der New International Version

He also covered the floors of both the inner and outer rooms of the temple with gold.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 6 30 in der Hoffnung für Alle

Den Fußboden der beiden Räume überzog er mit Gold.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-6/vers-30 [gedruckt am 07.08.2026]