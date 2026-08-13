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1. Könige 6,37

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 6 37 in der Gute Nachricht Bibel

Im vierten Regierungsjahr Salomos, im zweiten Monat, dem Monat Siw, wurde der Grundstein für den Tempel gelegt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 37 in der Lutherbibel

Im vierten Jahr, im Monat Siw, wurde der Grund gelegt zum Hause des HERRN,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 37 in der Einheitsübersetzung

Im vierten Jahr, im Monat Siw, war das Fundament für das Haus des HERRN gelegt worden

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 6 37 in der Elberfelder Bibel

Im vierten Jahr wurde die Grundmauer des Hauses des Herrn gelegt, im Monat Siw;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 6 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Im vierten Regierungsjahr Salomos im Monat Siw, ´dem zweiten Monat des Jahres`, wurde das Fundament für das Haus des HERRN gelegt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 6 37 in der Schlachter 2000

Im vierten Jahr, im Monat Siv, wurde der Grund zum Haus des HERRN gelegt;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 6 37 in der New International Version

The foundation of the temple of the LORD was laid in the fourth year, in the month of Ziv.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 6 37 in der Hoffnung für Alle

Im 4. Regierungsjahr Salomos, im Monat Siw, dem 2. Monat des Jahres, war das Fundament für den Tempel gelegt worden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-6/vers-37 [gedruckt am 13.08.2026]