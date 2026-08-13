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1. Könige 8,55

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 8 55 in der Gute Nachricht Bibel

Er trat vor die versammelte Gemeinde Israel hin, segnete sie und rief allen zu:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 8 55 in der Lutherbibel

und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 8 55 in der Einheitsübersetzung

Er trat vor die ganze Versammlung Israels, segnete sie und rief mit lauter Stimme:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 8 55 in der Elberfelder Bibel

Und er trat hin und segnete die ganze Versammlung Israels mit lauter Stimme und sprach:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 8 55 in der Neue Genfer Übersetzung

Er trat vor die Gemeinschaft der Israeliten, segnete sie und rief laut:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 8 55 in der Schlachter 2000

und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 8 55 in der New International Version

He stood and blessed the whole assembly of Israel in a loud voice, saying:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 8 55 in der Hoffnung für Alle

Nun trat er vor die versammelten Israeliten und segnete sie. Mit lauter Stimme rief er der Versammlung zu:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-8/vers-55 [gedruckt am 13.08.2026]