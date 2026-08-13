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1. Könige 9,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 9 14 in der Gute Nachricht Bibel

Hiram hatte Salomo immerhin 120 Zentner Gold geschickt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 9 14 in der Lutherbibel

Und Hiram hatte dem König hundertzwanzig Zentner Gold gesandt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 9 14 in der Einheitsübersetzung

Hiram hatte dem König hundertzwanzig Talente Gold gesandt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 9 14 in der Elberfelder Bibel

Hiram hatte nämlich dem König 120 Talente Gold gesandt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 9 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Hiram hatte König Salomo immerhin vier Tonnen Gold geliefert.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 9 14 in der Schlachter 2000

Denn Hiram hatte dem König 120 Talente Gold gesandt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 9 14 in der New International Version

Now Hiram had sent to the king 120 talents of gold.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 9 14 in der Hoffnung für Alle

Hiram hatte dem König von Israel immerhin über vier Tonnen Gold geliefert.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 9:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-9/vers-14 [gedruckt am 13.08.2026]