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1. Korinther 12,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 12 5 in der Gute Nachricht Bibel

Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 12 5 in der Lutherbibel

Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 12 5 in der Einheitsübersetzung

Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 12 5 in der Elberfelder Bibel

und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und {es ist} derselbe Herr;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 12 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, ´der uns damit beauftragt`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 12 5 in der Schlachter 2000

auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 12 5 in der New International Version

There are different kinds of service, but the same Lord.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 12 5 in der Hoffnung für Alle

Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 12:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-12/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]