Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Korinther
  4. Kapitel 13
  5. Vers 7

1. Korinther 13,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 13 7 in der Gute Nachricht Bibel

Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere; alles erträgt sie mit großer Geduld.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 13 7 in der Lutherbibel

sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 13 7 in der Einheitsübersetzung

Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält allem stand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 13 7 in der Elberfelder Bibel

sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 13 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 13 7 in der Schlachter 2000

sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 13 7 in der New International Version

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 13 7 in der Hoffnung für Alle

Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 13:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-13/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]